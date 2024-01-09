«Меня трогать нельзя»: Айза раскрыла причину неудач в общении с мужчинами
Блогерша Айза заявила, что мужчины не интересуют ее в романтическом плане.
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Популярная блогерша Айза-Лилуна Ай объяснила, почему не заинтересована в общении с мужчинами. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.
«Вообще не знакомятся, я никуда не хожу. У меня на морде написано, что меня трогать нельзя. Когда что-то говорят мне, я просто глаза в пол опускаю и ухожу. Во мне ноль либидо», — заявила знаменитость.
Блогерша добавила, что в настоящий момент не обладает желанием общаться с мужчинами в романтическом плане.
Стоит отметить, что Айза была замужем дважды. Первым избранником звезды стал рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). Пара поженилась в 2008 году, в 2010-м у супругов родился сын Сэм. В 2014 году блогерша и музыкант развелись. Через год Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, у пары есть общий ребенок — Элвис. В 2020 году они также расстались.
Ранее Айза рассказала, почему решила подать на Гуфа в суд.