«Меня трогать нельзя»: Айза раскрыла причину неудач в общении с мужчинами

Популярная блогерша Айза-Лилуна Ай объяснила, почему не заинтересована в общении с мужчинами. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Вообще не знакомятся, я никуда не хожу. У меня на морде написано, что меня трогать нельзя. Когда что-то говорят мне, я просто глаза в пол опускаю и ухожу. Во мне ноль либидо», — заявила знаменитость.

Блогерша добавила, что в настоящий момент не обладает желанием общаться с мужчинами в романтическом плане.

Стоит отметить, что Айза была замужем дважды. Первым избранником звезды стал рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). Пара поженилась в 2008 году, в 2010-м у супругов родился сын Сэм. В 2014 году блогерша и музыкант развелись. Через год Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, у пары есть общий ребенок — Элвис. В 2020 году они также расстались.

Ранее Айза рассказала, почему решила подать на Гуфа в суд.