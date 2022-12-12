Ждет жеребца: ставшую качком Шукшину сняли с голым задом
Дочь актрисы Марии Шукшиной продолжает удивлять пользователей Сети своими выходками. 33-летняя Анна, ставшая качком, снялась в черном боди с голой задницей в провокационной позе.
Звездная наследница в очередной раз хочет доказать, что девушки, увлекающиеся бодибилдингом, тоже могут быть сексуальными. Брюнетка часто сталкивается с критикой из-за «мужского» увлечения, но говорит, что любит свое отражение в зеркале. В этот раз она продемонстрировала свои выгодные ракурсы.
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники Анны делятся на два лагеря. Многие поддерживают девушку и хвалят за силу воли, а другие упрекают ее. Хейтеры пишут, что девушка теперь похожа на мужчину и совсем не вызывает сексуальных мыслей. Но ей все равно на негативные высказывания.
«Удивила, прекрасно выглядишь», «Просто бомба», «Какая сила», «Какая здоровая женщина», «На кого похожа стала», «Некрасивое преображение», «Семейка странная», – пишут в комментариях.
Мария Шукшина тоже негативно относится к интересам наследницы. Но Анна уверена, что со временем мама изменит свое мнение. Она даже готова заняться ее тренировками и сделать из родственницы бодибилдершу. «Если вдруг она изменит свою позицию по отношению ко мне, я ее готова потренировать», — отметила брюнетка.