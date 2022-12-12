Ждет жеребца: ставшую качком Шукшину сняли с голым задом

Поклонники Анны делятся на два лагеря. Многие поддерживают девушку и хвалят за силу воли, а другие упрекают ее. Хейтеры пишут, что девушка теперь похожа на мужчину и совсем не вызывает сексуальных мыслей. Но ей все равно на негативные высказывания.

«Удивила, прекрасно выглядишь», «Просто бомба», «Какая сила», «Какая здоровая женщина», «На кого похожа стала», «Некрасивое преображение», «Семейка странная», – пишут в комментариях.

Мария Шукшина тоже негативно относится к интересам наследницы. Но Анна уверена, что со временем мама изменит свое мнение. Она даже готова заняться ее тренировками и сделать из родственницы бодибилдершу. «Если вдруг она изменит свою позицию по отношению ко мне, я ее готова потренировать», — отметила брюнетка.