«Меня потрясли ее грустные глаза»: Лолита находится в сильном стрессе после «голой» вечеринки

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, прошедшая в конце 2023 года, вызвала большой общественный резонанс. Скандальное мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, которых раскритиковали за их откровенные наряды. Но если Филиппа Киркорова уже простили, Лолиту до сих пор нет. Ее подруга, певица Анита Цой рассказала, как чувствует себя звезда в этот непростой период.

Цой уверяет: несмотря на внешнее спокойствие, Лолита сильно переживает из-за бойкота на телевидении. Подруга знаменитости боится, что стресс может вызвать проблемы со здоровьем у артистки.

«Временами её эмоциональный фон бывает на пределе. Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация её здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли!», — цитирует Аниту mk.ru.

Сцена для Лолиты — как вода для цветка, говорит ее подруга. Она не выступает уже четвертый месяц — таких пауз еще не было в карьере артистки. По словам Цой, ее подруга понесла серьезные финансовые потери, поэтому исполнительница хита «На Титанике» переживает за дочь и 80-летнюю маму. Певица — единственный кормилец в семье. Этим вызвано ее подавленное моральное состояние.

Отношение Аниты не изменилось к Лолите после скандального мероприятия. Она считает ее сильным, профессиональным человеком и хорошим артистом.

Звезда выразила уверенность, что в скором времени ее подруга вернется на сцену и будет в дальнейшем тщательнее выбирать мероприятия для посещения.

Ранее Лолита призналась, что несколько лет находилась в подавленном состоянии. Подробнее читайте здесь.