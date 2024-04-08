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Опубликовано 08 апреля 2024, 11:57
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Ждет триумф: Валерий Леонтьев может вернуться на сцену с новым клипом

Режиссер Юрий Грымов заявил, что хотел бы снять клип на песню Валерия Леонтьева.
Ждет триумф: Валерий Леонтьев может вернуться на сцену с новым клипом

© Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

19 марта, в день своего 75-летия, певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Артист решил посвятить время отдыху и путешествиям. Однако есть вероятность того, что исполнитель хита «Полет на дельтаплане» снова будет выступать. Режиссер Юрий Грымов в интервью mk.ru заявил, что хотел бы снять артисту клип.

Юрий Грымов создавал клипы самым известным артистам российского шоу-бизнеса. Уже давно режиссер отошел от деятельности клипмейкера и теперь работает в театре — он является художественным руководителем театра «Модерн». Но режиссер готов снова вернуться к съемкам клипов ради Валерия Леонтьева, который недавно решил завершить карьеру.

По признанию Юрия Грымова, он считает Валерия Леонтьева очень талантливым артистом.

«Леонтьев — один из немногих, АРТИСТ. Причем все буквы большие: АРТИСТ. Валера — действительно Мастер», — заявил режиссер.

Оказалось, что Юрий Грымов и Валерий Леонтьев ранее уже работали вместе. Так, они вместе создали клипы на песни артиста «Мишель» и «Августин». Теперь режиссер хотел бы снять ему клип на песню «Маргарита».

Вспоминая о совместной работе с артистом, Юрий Грымов отметил, что Валерий Леонтьев всегда предоставляет режиссеру возможность проявить себя и свое видение материала в полной мере.

«Как нормальный большой артист, он доверяет режиссеру, говорит: „Будем делать так, как ты хочешь“», — подчеркнул Юрий Грымов.

Ранее мы писали о том, что Валерий Леонтьев рассказал о планах после ухода со сцены.

Источник фото:Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Источник:mk.ru
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Валерий Леонтьев
певец
Юрий Грымов
режиссер
клип