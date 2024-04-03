Стало известно, чем займется Валерий Леонтьев после завершения карьеры

Народный артист России Валерий Леонтьев высказался о планах после ухода со сцены. Об этом сообщает Пятый канал.

Несколько лет назад исполнитель заявил, что он устал от постоянных гастролей по городам и странам. Отдыхом мечты артист назвал времяпрепровождение с супругой дома.

«Это замечательно: быть свободным человеком, никому ничего не должным. Я хочу попробовать, как это… Выполнил свою мечту. Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване», — заявил Леонтьев.

В марте 75-летний певец объявил о завершении музыкальной карьеры. При этом далеко не все восприняли заявление звезды всерьез. Так, продюсер Игорь Сандлер выразил сомнения по поводу окончательного ухода Леонтьева со сцены.

«Я знаю очень многих людей, которые говорят: „Мы больше не будем выступать“. И потом работают еще очень долго. Валерий… Его, как говорится, желание. Я думаю, Станиславский как говорил: „Кто вдохнул пыль сцены, тот задохнулся навсегда“», — отметил он.

Ранее стало известно, что телохранители Валерия Леонтьева угрожали поклоннице певца в день его 75-летия.