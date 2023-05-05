Ждет судьба Муцениеце: Павлу Прилучному и Зепюр Брутян предрекли скорый развод

Летом 2022 года Павел Прилучный шокировал поклонников новостью, что вновь женился. Его избранницей стала молодая актриса армянского происхождения Зепюр Брутян. Первое время фанаты не особо верили в искренность чувств звезды «Мажора», ведь предложение он сделал уж очень поспешно. Однако сейчас сомневающихся остались единицы, так как супруги только и делают, что демонстрируют идиллию в отношениях.

В конце апреля в семье Прилучного и Брутян произошло пополнение. Артистка родила сына Микаэля. Теперь молодые родители находятся на седьмом небе от счастья и даже не думают этого скрывать. Но даже несмотря на это, у пары есть сотни недоброжелателей, которые только и ждут, когда СМИ начнут публиковать новости о звездном разводе. Главный их аргумент заключается в непостоянстве Павла. Якобы бывшую жену он бросил после рождения двух детей, и Зепюр ждет такая же печальная судьба.

В принципе такого мнения придерживаются не только злопыхатели, но и некоторые эксперты. Среди них парапсихолог Оксана Скрицкая. Она сделала полный разбор отношений супругов и определила, что Прилучный сильно поторопился с женитьбой. По ее словам, у актера на первом месте стоят не семейные ценности, а самореализация и удовлетворение потребностей. Павел страстный и свободолюбивый человек, именно поэтому ни одна женщина не сможет его надолго удержать.

Эксперт предрекла, что через пару лет «дымка романтики» спадет, и пара столкнется с серьезными проблемами. Возможно, они будут пытаться спасти брак, но он все равно будет обречен.

«Павел приземлен и подвержен некоторым страстям. Брак, к сожалению, недолговечен и продлится 6-7 лет. И это не последний брак в жизни Павла и Зепюр», - заключила парапсихолог.

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