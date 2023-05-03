Агата Муцениеце уехала из Москвы после рождения ребенка у Павла Прилучного

Модель и актриса Агата Муцениеце опубликовала свою фотографию с борта самолета.

Бывшая супруга Павла Прилучного прощается с Москвой, принесшей ей в последние три года столько страданий.

Глядя на печальное лицо Агаты, пользователи, конечно, вспоминают и скандальный развод с Прилучным, и его рукоприкладство, на которое несколько раз жаловалась актриса, и раздел имущества через суд.

К тому же у новой избранницы мажора Зепюр Брутян совсем недавно родился от Прилучного ребенок – известно, что бывшая супруга и не подумала поздравить Павла с этим событием.

Как сообщает Экспресс газета, Муцениеце отправилась в Сочи на съемки. На выходные к ней должны прилететь ее дети Тимофей и Мия.