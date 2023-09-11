Ждет служба: вернувшегося в Россию Милохина призовут в армию

Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут в армию, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает издание, тиктокера могут забрать на срочную службу в ВС РФ в ближайший призыв — осенью 2023 года. На воинском учете он состоит с 2018 года, и все это время причин для отсрочки у Милохина не было.

Ранее просьбу присмотреться к кандидатуре Дани Милохина в качестве военнослужащего, в Минобороны направила Екатерина Мизулина. Член Общественной палаты РФ и глава Лиги безопасного интернета попросила проверить, на каком основании Милохин все это время избегал службы в вооруженных силах России.

Напомним, Даня Милохин вернулся в РФ несколько дней назад. Блогер выложил фото из столицы и заявил, что «дает второй шанс». При этом, живя в ОАЭ, тиктокер не мог похвастаться солидными заработками и жаловался на нехватку денег. Он признавался, что жил на деньги, которые выручил с продажи автомобиля люкс-класса.

Ранее мы писали о том, что Оскар Кучера сравнил с мартышкой вернувшегося в Россию Даню Милохина. Он также рассказал, что рассчитывает на то, что тиктокеру запретят выступать на территории РФ.