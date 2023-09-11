НАШ ШОУБИЗ
09:23, 11 сентября 2023
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Оскар Кучера сравнил с мартышкой вернувшегося в Россию Даню Милохина

Оскар Кучера надеется, что вернувшемуся в Россию Милохину не разрешат выступать.

Оскар Кучера сравнил с мартышкой вернувшегося в Россию Даню Милохина

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оскар Кучера надеется, что вернувшемуся в Россию Милохину не разрешат выступать, об этом пишет StarHit.

На днях блогер Даня Милохин вернулся в Россию. Он жил в Дубае на протяжении года и многие фанаты обрадовались возвращению тиктокера. Однако есть знаменитости, которые призвали не допустить выступления Милохина в России. Одним из первых высказался Оскар Кучера.

«Да, вы не ошиблись, он нам с вами дает второй шанс. Не мы ему, а он нам», — с иронией заявил он.

По мнению телеведущего, блогера не будут ждать очередные многомиллионные контракты в нашей стране, как это было раньше.

«Короче, если этой мартышке разрешат тут выступать, я буду уверен, что в нашем МинКульте сидят предатели. Но надеюсь, что это не так», — рассказал Кучера.

В поддержку Милохина уже высказался его брат, объяснив, что тиктокер — патриот России.

«Он родился в России. Что бы ни происходило, все люди ошибаются. И не нужно судить их, это факт. Не нужно осуждать Даню. Ведь он столько положительных эмоций подарил детям, каждый ребенок равняется на него, смотрит, заряжается энергией», — объяснил Илья Милохин.

Ранее мы писали о том, что блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае. Его арестовали из-за непристегнутого ремня безопасности.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:StarHit
Теги:
Даня Милохин
Оскар Кучера
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