Ждет ребенка от другого: беременную дочь Ренаты Литвиновой бросил возлюбленный

Недавно дочь актрисы Ренаты Литвиновой спровоцировала слухи о своей беременности. Теперь же появилась информация о том, что 23-летнюю Ульяну бросил возлюбленный. Об этом сообщает Экспресс газета.

Известно, что около трех лет Ульяна Добровская встречалась с однокурсником по Королевской академии изящных искусств в Антверпене, дизайнером Федором Дьяконовым. По данным источника, недавно пара рассталась, а причиной стало «интересное» положение девушки. Вполне возможно, что дочь артистки могла забеременеть от другого молодого человека.

12 января Рената Литвинова отметила 58-летие. По случаю дня рождения актриса собрала в одном из ресторанов Парижа самых близких. Артистка поделилась в соцсети кадрами с праздника, на одном из которых можно было увидеть ее 23-летнюю дочь Ульяну от брака с бизнесменом Леонидом Добровским. Девушка выбрала для выхода в свет черное платье свободного кроя, которое, по мнению многих, подчеркнуло ее округлившиеся формы. Многие решили, что звездная наследница беременна. Сама Рената Литвинова пока не комментировала слухи о грядущем пополнении в семье.

О дочери актрисы известно, что она уже много лет живет в Европе, где учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена. Также Ульяна Добровская обучалась в Париже и Лондоне, снялась в нескольких фильмах.

Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала из России в Париж. Сейчас актриса играет в театральных постановках, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. Так, в ноябре 2022 года артистка представила собственный аромат «Renata 1226», созданный совместно с известным парфюмером Жан-Поль Герленом и французским брендом My Exclusive Collection.

Ранее мы писали о том, что Рената Литвинова вышла в свет с повзрослевшей дочерью на Неделе моды в Париже.