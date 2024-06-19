«Мужчины, кормите своих женщин»: как Акиньшина и Козловский проводят время в Грузии

Актриса Оксана Акиньшина приехала в Грузию на отдых со своей подругой Натальей Бардо и ее мужчиной. В этой же стране сейчас находится коллега Данила Козловский, о романе с которым пишут многие СМИ. Но блондинка тщательно скрывает, с кем проводит время.

Бардо активно ведет соцсети и показывает кадры с путешествия. Подруги пробуют местную кухню и много говорят о мужчинах. Сама Оксана не выкладывает эти кадры в Сеть.

«Мужчины, кормите своих женщин!» – пишет Наталья, намекая на то, что после ужина женщины становятся добрыми.

На одном из снимков женщин сняли за увлеченной беседой. Актриса отметила, что у них с подругой есть на это время, так как они постоянно ждут своих мужчин.

«Оказывается, они собираются дольше нас. Согласны?» – пишет звезда.

В прессе давно ходят слухи о том, что Акиньшина находится в отношениях с Козловским после совместных съемок, но звезды предпочитают хранить молчание. При этом артист тоже находится в Грузии и публикует оттуда фото. Правда, это оказалась рабочая поездка.

«Грузия. Тбилиси. Фрэнк. Театр Грибоедова. Два вечера подряд абсолютного сценического счастья. Невероятный зритель. Спасибо вам!» – поделился Данила.

После этого у фанатов не осталось сомнений, что артисты встречаются. Тем более что они не раз появлялись вместе уже после работы, а на кадрах папарацци актер приобнимал спутницу.

Но Оксана также могла прилететь в Грузию ради детей. Напомним, что Константин и Эмми живут здесь со своим отцом – продюсером Арчилом Геловани.

Ранее психолог в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, почему дети Акиньшиной живут не с ней.