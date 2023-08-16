Ждет не один суд: юрист рассказал, к чему готовиться вдове покойного Градского

Марине Коташенко, вдове композитора Александра Градского, предстоит столкнуться в суде с сыном покойного мужа. Но вряд ли обвинения женщины в воровстве со стороны старшего наследника музыканта обернуться уголовным делом, заявил юрист Янис Юкша в беседе с Telegram-каналом BLITZ+.

Даже если будет установлено, что вдова вынесла из дома супруга деньги, как уверяет старший сын Градского, то не факт, что ей грозит срок за это. В процессе установления всех обстоятельств может оказаться, что забранное имущество было нажито в браке с композитором. В таком случае Коташенко не следует бояться тюрьмы. Ей лишь предстоит вернуть часть наследства молодому человеку, заявил Юкша.

Поход Даниила Градского в полицию не представляет из себя рокового шага. Этим поступком, по словам юриста, молодой человек хотел заявить публике о намерении добиться справедливости и получить то, что ему причитается по закону. Половины будут разделены между близкими и родственниками музыканта, нет необходимости возбуждать уголовное дело, отметил Юкша.

Также специалист рассказал, к чему предстоит готовиться Коташенко. По его словам, вдову ждут гражданско-правовые суды, на которых с женщины попытаются истребовать имущество из чужого владения для последующего разделения.

Ранее сообщалось, что первая семья Градского намерена уменьшить долю Коташенко в наследстве. Бывшая жена музыканта Ольга обратилась в суд с целью получить половину совместно нажитого с композитором имущества. После развода экс-супруги не занимались этим вопросом.