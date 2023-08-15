Доля Коташенко в наследстве может уменьшиться: первая семья Градского начала судебный процесс

Первая семья музыканта Александра Градского начала судебный процесс. Бывшая супруга певца Ольга захотела отсудить половину совместно нажитого в браке имущества. Если она победит, то доля последней жены композитора Марины Коташенко сильно уменьшится.

Подробности борьбы за наследство приводит сайт mk.ru.

Сторона Коташенко сообщила, что «сейчас начат судебный процесс, инициированный первой супругой артиста». Градский состоял с Ольгой в разводе, но супруги не делили имущество.

Спустя годы женщина захотела получить половину. Стороне Коташенко известно, что когда-то Градский и его жена заключили «джентльменское соглашение». По нему композитор обеспечил детей квартирами, а также потратил деньги на лечение родителей Ольги.

Победа женщины в суде будет бить по интересам Коташенко. Сейчас она претендует на половину имущества как вдова, а также три пятых доли в оставшейся части: на себя и двоих сыновей. Еще две части отойдут другим детям: всего наследников пятеро. Если же имущество Градского частично отойдет Ольге, то доля Коташенко изменится в меньшую сторону.

То, что сын музыканта Даниил обвинил Коташенко в краже денег, она считает «шагом отчаяния». Это сделано, чтобы создать резонанс и развернуть общественное мнение не в пользу Коташенко.

Ранее мы подробнее писали о том, что Даниил обратился в полицию, обвинив вдову в краже денег, подлежащих разделу.