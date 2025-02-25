Ждет наказание за нарушение режима: что грозит Ефремову за использование телефона в колонии

Михаилу Ефремову грозит ШИЗО за использование телефона в колонии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, сейчас проводятся беседы со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, включая гостей колонии и ее сотрудников. Самого актера планируют наказать за нарушение режима — вероятно, его отправят в одиночный изолятор на 3–10 суток, так как это уже не первое нарушение.

Напомним, после обнаруженного устройства с выходом в Сеть УДО Ефремова под вопросом.

Ранее скандал осужденного Михаила Ефремова с найденным телефоном назвали «подставой». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что адвокат Ефремова назвал «фейком» информацию о наличии телефона у артиста в колонии.