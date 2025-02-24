Адвокат Ефремова прокомментировал информацию о найденном у актера в колонии телефоне

Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал информацию о том, что у актера нашли в камере мобильный телефон с возможностью выхода в Интернет. Представитель звезды заявил в беседе с 360.ru, что это «очередной фейк».

24 февраля Telegram-канал SHOT сообщал о том, что в ИК-4 в Белгородской области проводилась проверка по поиску запрещенных вещей у заключенных. О ней не было известно заранее, поэтому спрятать предметы успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его личных вещах был найден мобильный телефон с возможностью выхода в Интернет. Это ставит под угрозу выход актера по УДО.

Журналисты связались с адвокатом Ефремова, чтобы он прокомментировал информацию.

«Это очередной фейк», – заявил Юрий Падалко.

Мужчина пояснил, что никакого смартфона у артиста не было.

Напомним, актера приговорили к 7,5 годам заключения после смертельного ДТП в центре Москвы.

Ранее мы писали о том, что режиссеры начали приезжать в колонию к Михаилу Ефремову для проведения проб.