Ждет хозяина: собака Гришечкина не отходит от кровати покойного актера

Собака Вячеслава Гришечкина две недели не отходит от кровати покойного актера, об этом сообщает Life.ru.

После смерти Вячеслава Гришечкина близкие и друзья актера не знают, что делать с его любимой собакой Беней. Звезда сериала «Солдаты» взял пса несколько лет назад из приюта, когда посещал могилу жены. В этот день рядом с кладбищем в парке проходила выставка бездомных собак. Недавно Бене исполнилось 6,5 лет.

Близкие Гришечкина рассказали, что собака тяжело переносит смерть хозяина. Сейчас пес не отходит от кровати умершего хозяина, скулит от одиночества и почти не ест. Беня находится один в трехкомнатной квартире, однако чтобы накормить питомца и погулять с ним, периодически приезжает директор артиста Максим Миллер.

По словам Миллера, он пока не ищет собаке нового хозяина, чтобы не травмировать ее еще больше. Директор актера не исключает, что может забрать пса к себе.

Ранее мы писали о том, что Диана Бичарова озвучила собственную версию смерти Вячеслава Гришечкина. Бывшая возлюбленная актера опровергла слухи о его зависимости от алкоголя.