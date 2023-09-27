«Про алкоголь пускают слухи»: Диана Бичарова озвучила собственную версию смерти Вячеслава Гришечкина

Бывшая возлюбленная актера Вячеслава Гришечкина Диана Бичарова озвучила собственную версию смерти артиста. Она отрицает, что у погибшего были проблемы с алкоголем. По словам Бичаровой, Гришечкин недосыпал и переносил большие физические нагрузки.

Подробности узнал сайт PROZVEZD.

«Про алкоголь пускают слухи желтая пресса и «доброжелатели», - пожаловалась Бичарова. Она считает, что таким способом проще всего объяснить смерть.

«Постоянные гастроли, выступления. Все это не могло не сказаться на его здоровье. Регулярный недосып и колоссальные физические нагрузки, как правило, рано или поздно приводят к плачевным последствиям даже если человек здоров», - сказала Бичарова.

Она отметила, что Гришечкин был трудоголиком – он очень много работал. Актер любил жизнь и свое дело, а также жену Анну, которая умерла несколько лет назад от онкологии.

Бывшая возлюбленная узнала о смерти актера, когда находилась с друзьями в заведении. Это вызвало у нее шок – еще 2 сентября они виделись на концерте и Гришечкин, по заверению девушки, был в отличной форме.

Напомним, 61-летний актер умер 15 сентября. За несколько дней до смерти он записал Бичаровой видео, на котором жалел об их расставании.