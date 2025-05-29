«Ждем теперь Пугачеву с Ургантом на Первом канале»: Виктория Цыганова обрушилась на Минюст

Министерство юстиции РФ не нашло оснований для включения Аллы Пугачевой и Ивана Урганта в список иноагентов. Певица Виктория Цыганова выразила свое недовольство по этому поводу в Telegram-канале.

Исполнительница напомнила, что Ургант был индивидуальным предпринимателем в Париже и гастролировал по Израилю с русофобскими концертами. Что касается Пугачевой, то артистка напомнила о статусе ее мужа. Виктория считает, что Примадонна, как и ее супруг, получает иностранное финансирование.

«Целое министерство прогнулось под Урганта с Фуней Боруховной. Ну что тут сказать: какой Минюст, такая и эстрада. Ждем теперь Пугачеву с Ургантом на Первом канале», — выступила с критикой Цыганова.

Ранее певица обратила внимание на то, что в России снова вспомнили о знаменитостях, которые эмигрировали и зарабатывали за рубежом. В качестве примера она привела актера Данилу Козловского.