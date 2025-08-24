«Ждем скандальное ток-шоу»: любовник Полины Дибровой пришел к Андрею Малахову

Скандал вокруг развода Дмитрия и Полины Дибровых набирает новые обороты. Выяснилось, что любовник модели пришел на шоу Андрея Малахова, чтобы на всю страну рассказать свою версию истории. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Пока жена Дмитрия Диброва отдыхает с детьми в Турции и демонстрирует фигуру в купальнике на свежих фото, ее предполагаемый любовник продолжает разборки с еще законной супругой. Роман Товстик утверждает, что Елена не дает ему общаться с детьми. Более того, бизнесмен намерен определить через суд место жительства двоих наследников, четверо из которых останутся с матерью.

Война между Товстиками продолжается, и именно поэтому предприниматель, по информации источника, отправился на шоу Андрея Малахова. По слухам, зрителей программы «Малахов» на канале «Россия 1» ждет эксклюзивный выпуск с участием супругов.

«Оба Товстика сегодня у Малахова были. Урвал Андрюша эксклюзив! Ждем скандальное ток-шоу», - пишет источник.

На данный момент ни Товстики, ни Андрей Малахов не комментировали выход нового выпуска, но ожидается, что скандал вокруг развода Дибровых разгорится сильнее.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой женой Полиной из-за ее измены. Предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее Роман Товстик сравнил любовницу Полину Диброву с женой: «Полина смогла официально и цивилизованно решить вопрос развода, в то время как ситуация с Еленой превращается в фарс с публичными «дрязгами»».