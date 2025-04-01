«Ждем дуэт»: сын Шаинского сделал предложение Азизе и Лере Кудрявцевой

Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав прокомментировал недавний скандал между певицей Азизой и ведущей Лерой Кудрявцевой на шоу «Суперстар!». Он заявил, что был бы рад после этого увидеть дуэт двух знаменитостей на концерте памяти отца.

Об этом Вячеслав заявил в программе «Звездная кухня "МК"».

«Я считаю, что никто ни с кем не ссорился», - сказал сын композитора и предположил, что у передачи мог быть такой сюжет.

Вячеслав надеется, что звезды помирятся и споют дуэтом. Тем более, что Кудрявцева пробует себя в качестве певицы.

«Мы будем звать. Ждем дуэт», - произнес гость программы.

Он также высказался отдельно о каждой из звезд. Кудрявцеву Вячеслав видел несколько раз, говорит, что она производит хорошее впечатление и приятный человек.

«Что касается Азизы, то она одна из тех людей, которые бывали у нас в гостях неоднократно», - поделился сын композитора.

По его словам, певица готовила у них плов, когда семья жила на Сухаревской. Принимала участие в концертах.

«Я с ней знаком достаточно хорошо. Она хорошая певица, хороший музыкант, профессиональный», - рассказал сын Шаинского.

Ранее критик Сергей Соседов назвал несправедливым финал шоу «Суперстар!». Он также сообщил: Азиза была уверена, что ее засудят искусственно.