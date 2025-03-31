Сергей Соседов раскрыл реакцию Азизы на проигрыш в шоу «Суперстар!»

Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов рассказал, что певица Азиза спокойно восприняла проигрыш в шоу «Суперстар!». Его слова приводит Ura.ru.

Как признался Соседов, артистка допускала, что ее могут засудить искусственно.

«Аза очень спокойно все восприняла. Она как будто уже знала, что ее опустят в турнирной таблице. Азиза была уверена, что ее засудят искусственно. Она была в этом убеждена. Поэтому приняла все, как должное: другого и не ждала», - поделился музыкальный критик.

Финал проекта больше удивил самого Соседова, который с самого старта поддерживал певицу, осыпая ее комплиментами. Азиза являлась хедлайнером на протяжении всего шоу, однако победу члены жюри неожиданно предпочли отдать Ксении Георгиади. Такое решение, по мнению шоумена, является несправедливым.

«А я, конечно, был очень возмущен. Мы стояли рядом с Азизой после того, как съемки закончились. Я давал интервью на камеру и говорил, что финал несправедливый и что такого не должно быть в принципе», - добавил он.

Незадолго до этого Сергей Соседов публично обвинил Леру Кудрявцеву в «неприличном» поведении на шоу «Суперстар!».