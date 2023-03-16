«Ошибка молодости»: Александра Стриженова рассказала о пяти абортах и 12-й беременности

Александра Стриженова неоднократно пыталась обрести личное счастье. С последним избранником у девушки весьма запутанные отношения: молодые люди живут раздельно, однако в скором времени она родит от мужчины дочку. Сообщается, что для Стриженовой этот ребенок станет шестым. Сегодня Александра вышла на связь с подписчиками и поделилась пикантными подробностями из своей жизни.

По словам 35-летней девушки, она беременна в двенадцатый раз. Стриженова не скрывает: у нее была бурная молодость, во время которой было место и для ошибок.

«В жизни каждой женщины есть место ошибкам молодости. В моей это аборты — у меня их было пять. Еще один выкидыш и пятеро родов — это будут шестые», — разоткровенничалась Александра.

Знаменитость с юмором добавила, что журналисты «приписывают» ей гораздо больше беременностей, а это, по признаю Стриженовой, — неправда. Вот почему девушка призвала всех не доверять информации, сказанной во время шоу или обнародованной в Сети.

Напомним, два года назад Александра развелась с Артуром. Супруги строили совместные планы на жизнь, однако, как выяснилось потом, мужчина «трепал ей нервы» на протяжении всех их отношений. Из-за многочисленных разногласий пара приняла решение о расставании.

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