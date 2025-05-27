«Ждали, что он поправится»: можно ли было спасти умершего в 60 лет «доктора Ватсона» Виталия Соломина

Звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Виталий Соломин скончался в 2002 году. Однако никто из окружения актера не мог и представить, что его жизнь внезапно оборвется — он был полон сил и планов. О том, можно ли было спасти артиста, пишет Экспресс газета.

Актер Александр Клюквин дружил с Виталием Соломиным почти 30 лет, и новость о его внезапной смерти стала для него потрясением. Когда все случилось, он не мог говорить о друге в прошедшем времени, лишь повторял: «Я его люблю. Я не верю». По словам артиста, ничто не предвещало трагедии: он был полон идей и рабочих планов.

«Он энергичный. Веселый. Искрометный. Компанейский. Коньячок любил выпить и праздники устраивать. <…> Я это соединить не могу — его и смерть», — делился Александр Клюквин.

В окружении актера никто не мог поверить в его уход: «Ждали, что он поправится, вернется…» Исполнитель роли доктора Ватсона не распространялся о своем здоровье, но оказалось, что он страдал гипертонией. Незадолго до смерти Виталий Соломин играл в театре, несмотря на плохое самочувствие, со сцены его унесли уже на руках. Он был госпитализирован с инсультом и долгое время находился в коме, но впоследствии скончался.

Нейрохирург Владимир Крылов, который оперировал Виталия Соломина, раскрыл, можно ли было спасти актера.

«Бывают такие очаги поражения мозга, при которых без операции не обойтись. В институте Склифосовского мы проводим жесткий отбор пациентов на операцию. Из десяти человек, перенесших инсульт, операцию делаем одному-двум. Благодаря такому отбору показатели смертельных исходов среди тяжелых пациентов снижаются до 15 — 20%. К сожалению, в случае с Виталием Соломиным поражение мозга было столь серьезным, что спасти замечательного артиста было невозможно», — рассказывал врач.

Напомним, Виталий Соломин ушел из жизни 27 мая 2002 года, ему было 60 лет.

Ранее исполнитель роль Шерлока Холмса в одноименном фильме Василий Ливанов озвучил причину смерти Виталия Соломина: «Он загнал себя, перегрузил».