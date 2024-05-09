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Опубликовано 09 мая 2024, 17:47
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Перегрузил и надорвался: друг Виталия Соломина озвучил причину смерти актера

Василий Ливанов заявил, что Виталий Соломин перегрузил себя и умер в 60 лет.
Перегрузил и надорвался: друг Виталия Соломина озвучил причину смерти актера

© Sherstennikov Lev/East News

Актер Виталий Соломин умер в 60 лет, перегрузив себя работой и другими делами. Соответствующую причину смерти озвучил его друг, народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса.

«Он загнал себя, перегрузил. И не только работой — они с супругой Машей тогда купили дачу», - поделился Ливанов в разговоре с сайтом aif.ru.

Ему известно, что актер стал перестраивать старый дом, мечтал сделать кабинет для себя. «Плюс преподавал, снимался, играл в театре. И надорвался в попытке заработать денег для семьи», - добавил Ливанов.

По его словам, в картине «Зимняя вишня» актер снимался «исключительно для заработка».

Напомним, Соломин умер 27 мая 2002 года. За месяц до этого ему стало плохо во время спектакля – после первого акта артиста унесли на руках, затем доставили в больницу. Врачи диагностировали инсульт. Долгое время Соломин был в коме, иногда выходил из нее. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище.

В январе 2024 года скончался брат Виталия Соломина – художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Появились сообщения, что его место может занять актер Сергей Безруков. Однако директор театра Тамара Михайлова заявила, что тот даже не прислал телеграмму соболезнования.

Источник фото:Sherstennikov Lev/East News
Источник:aif.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
актер
Василий Ливанов
причина смерти