Перегрузил и надорвался: друг Виталия Соломина озвучил причину смерти актера

Актер Виталий Соломин умер в 60 лет, перегрузив себя работой и другими делами. Соответствующую причину смерти озвучил его друг, народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса.

«Он загнал себя, перегрузил. И не только работой — они с супругой Машей тогда купили дачу», - поделился Ливанов в разговоре с сайтом aif.ru.

Ему известно, что актер стал перестраивать старый дом, мечтал сделать кабинет для себя. «Плюс преподавал, снимался, играл в театре. И надорвался в попытке заработать денег для семьи», - добавил Ливанов.

По его словам, в картине «Зимняя вишня» актер снимался «исключительно для заработка».

Напомним, Соломин умер 27 мая 2002 года. За месяц до этого ему стало плохо во время спектакля – после первого акта артиста унесли на руках, затем доставили в больницу. Врачи диагностировали инсульт. Долгое время Соломин был в коме, иногда выходил из нее. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище.

В январе 2024 года скончался брат Виталия Соломина – художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Появились сообщения, что его место может занять актер Сергей Безруков. Однако директор театра Тамара Михайлова заявила, что тот даже не прислал телеграмму соболезнования.