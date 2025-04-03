«Ждала всю жизнь»: родившая первенца в 53 года Федункив раскрыла подробности материнства

Юмористка Марина Федункив поделилась впечатлениями от материнства в 53 года. Она призналась, что очень мечтала о ребенке, как и ее муж-интальянец. Сейчас они не могут нарадоваться малышу, а Стефано актриса считает лучшим отцом.

Марина долгое время скрывала беременность. И даже когда журналисты узнали ее тайну, она до последнего продолжала все отрицать. Но уже после родов утаивать информацию оказалось бессмысленно, поэтому артистка рассказала, что действительно стала мамой.

«Мама — новая моя роль, которую я ждала всю жизнь. Новую роль получил и мой муж — теперь он папа. Мы мечтали стать родителями, и это произошло, мы безумно счастливы», - поделилась Федункив с «Вечерней Москвой».

По словам юмористки, она старается все делать сама и проживать с малышом все этапы его развития. Но Стефано тоже сильно ей помогает.

«Постоянно наблюдаю за тем, как трепетно муж относится к ребенку, и не могу нарадоваться», - заявила Марина.

Ранее Мария Федункив рассекретила имя сына.