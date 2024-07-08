«Ждала, потому что сама не завершила все процедуры»: Рудковская обрадовалась досрочному открытию клиники Хайдарова

Продюсер Яна Рудковская заявила, что ждала открытия клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова. Напомним, Арбитражный суд Москвы разрешил учреждению продолжить работу и открыться досрочно.

Клиника была закрыта на 90 дней в связи с нарушениями. После их устранения суд принял решение разрешить учреждению открыться досрочно.

«Я все 3 месяца (и не я одна) ждала открытия , потому что сама не до конца завершила все процедуры», - отреагировала Рудковская. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Продюсер назвала Хайдарова другом и «прекрасным специалистом». Она пожелала, чтобы дело в отношении хирурга закончилось благополучно.

В феврале 2024 года Рудковская сделала комплекс пластических операций у Хайдарова. Ей провели липосакцию подбородка, уменьшили грудь, проработали область живота и внутренней поверхности бедер, а также сделали подтяжку кожи лазером.

Рудковская 4 дня провела в клинике – ее навещал певец Филипп Киркоров. Мужу запрещалось приходить. После операций Рудковская делала восстановительные процедуры, она ездила в учреждение 4-5 раз в неделю.

Ранее мы писали подробнее о досрочном открытии клиники Хайдарова.