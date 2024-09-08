«Ждала от папы первых шагов»: Милана Стар высмеяла отца Виталия Гогунского за отказ платить алименты

Милана Стар высмеяла Виталия Гогунского, отказавшегося платить алименты.

Актер развелся со своей бывшей женой Ириной Маирко в 2019 году. После этого Виталий оборвал все контакты не только с экс-супругой, но и с дочерью Миланой. Но развод для девочки оказался все же болезненным. По этой причине она всегда верила в примирение родителей.

Однако, повзрослев, Милана больше не стремится помирить маму и папу, а также налаживать контакт с Виталием из-за сильной обиды. На днях в своем блоге она поделилась юмористическим видеороликом, где высмеивает отца за то, что тот не участвует в жизни единственной наследницы. Милана в нем обращается к матери и спрашивает, где же сейчас папа, на что Ирина просто пожимает плечами.

«К сожалению, ничего не изменилось в отношениях Виталия и Миланы. Кроме редких СМС с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Все это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери. У нее много вопросов, конечно, ребенок переживает, хоть и не показывает», — заявляла Ирина.

Кроме того, сам Гогунский говорил о том, что действительно не платит алименты, так как бывшая семья многим ему обязана. По словам актера, он отдал все, что у него было, своей экс-супруге. Подробности приводит StarHit.

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