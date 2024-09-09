«Ждала этого»: Климову сняли на теплоходе с молодым красавцем

Актриса Екатерина Климова отдохнула на теплоходе с молодым мужчиной. В Сети появились фото, на которых многодетная мама проводит время с менеджером и продюсером Яном Трунцевым.

Оказалось, что мужчину и женщину давно подозревают в романе. Еще в начале 2024 года их часто видели вместе. Отмечается, что мужчина младше актрисы.

При этом в жизни Екатерины были романы с мужчинами моложе нее. Так, она была замужем за актером Гелой Месхи, хотя на семь лет его старше. После развода Климова предпочитает не говорить о личной жизни.

Свое путешествие с молодым Яном она описала так.

«Загадала желание вернуться и ждала этого весь год. И сейчас понимаю, что мое долгожданное путешествие по Волге «Многоликая Казань» подошло к концу... За несколько дней посетили Углич, Кинешму, Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары и, конечно, Казань!» – поделилась Екатерина.

Звезда назвала эти города «прекрасными» и заявила, что их обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни.

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