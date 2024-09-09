«Теперь Петербург для меня город любви»: Решетова поделилась чувствами после скандала с разводом Алсу

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отправилась в Санкт-Петербург и провела там выходные. Брюнетка призналась, что Северная столица поразила ее больше, чем Венеция.

Знаменитость поделилась красивыми кадрами в соцсетях. Анастасия снялась во время водной прогулки по Неве и мечтательно смотрела вдаль. Она рассказала, что была в Санкт-Петербурге в детстве и во взрослом возрасте. Но все равно каждый раз восхищается этим городом.

«Кстати, удивительный момент. Я совсем недавно была в Венеции, и почему-то наш российский город любви и эмоций вызвал больше от речной прогулки нежели там. Хотя, я была в Петербурге много раз, а в Венеции впервые», – поделилась эмоциями Решетова в личном микроблоге.

Модель хотела еще раз отправиться на речную прогулку, но отложила ее до следующего раза. Кроме того, она поинтересовалась у поклонников, какие еще интересные места они могут посоветовать посетить в Северной столице.

«Теперь Петербург для меня город любви. Я в своём стиле — длинное и чёрное платье. Чуть позже покажу больше кадров с поездки. Погода шикарная. Продлеваем себе лето», – заинтриговала Анастасия фанатов.

Ранее модель Анастасия Решетова заявила, что решила отказаться от поездок за границу.