В доме, где будет жить актер Михаил Ефремов, идет ремонт и водят экскурсии

В доме, где будет жить актер Михаил Ефремов после освобождения, идет ремонт. Об этом сообщает 360.ru.

Корреспондент побывал на месте и сообщил, что перед прибытием мужчины в здании ремонтируют не только квартиру, но и подъезд.

«Весь подъезд отмыли. Чистота, порядок», — рассказал очевидец.

Также появилась информация о том, что в Москве начали водить экскурсии к дому Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Гид предлагает желающим побывать в самых интересных местах, среди которых – дом в Плотниковом переулке, где жил Ефремов. Экскурсовод говорит, что артист вернется туда после выхода из колонии.

«Надеюсь он все-таки вылечится от своего алкоголизма», – говорит на кадрах гид.

Он отметил в своем разговоре, что рядом есть «Институт наркологии», который если что поможет актеру.

Ранее мы писали о том, что стали известны планы Михаила Ефремова после выхода по УДО. Это случится уже 9 апреля.