«Ждал роли царя, я ее репетировал всю жизнь»: Леонид Ярмольник рассказал о съемках в фильме «Летучий корабль»

Актер Леонид Ярмольник признался, что всю жизнь готовился к роли царя в фильме «Летучий корабль». Когда ему позвонил режиссер и предложил принять участие в съемках, он ни на секунду не задумался и согласился, не посмотрев даже сценарий.

Уже 21 марта в прокат выходит новая российская сказка от Ильи Учителя. Одну из главных ролей в проекте сыграл Леонид Ярмольник, который много лет дружит и сотрудничает с постановщиком. Он признался, что попал в команду фильма «по щелчку». Ему позвонили и рассказали о персонаже, и он сразу же сказал «да».

«Я ждал роли царя, я ее репетировал всю жизнь. Я царь у себя дома, во всяком случае, мне так кажется. Я непререкаемый авторитет, который, правда, всегда можно подвинуть», - признался актер в интервью Kp.ru.

Леонид поделился, что работать с Учителем для него было удовольствием. Да и роль давалась ему легко, так как он играл практически самого себя, но только с короной на голове. Ярмольник заявил, что после опыта подобных съемок он уже готов согласиться на новый проект режиссера, какой бы он ни был.

Ранее Леонид Ярмольник признался, что звание народного артиста для него обесценилось.