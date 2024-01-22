«Ничего не значит»: Ярмольник высказался о звании народного артиста

Известный актер и ведущий Леонид Ярмольник прокомментировал свой отказ от звания народного артиста России. Об этом он рассказал в эфире передачи «Однажды» на НТВ.

В 1994 году Ярмольнику собирались присвоить звание заслуженного артиста России, а в 2004 - народного, но знаменитость считает, что это звание обесценилось.

«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня - это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев», - признался Ярмольник.

По словам актера, в СССР подобное звание давало артисту множество привилегий. В частности, удостоившиеся престижного статуса звезды отправлялись на гастроли исключительно в СВ или первым классом в самолете, останавливались в лучших номерах гостиниц, а их имена в афишах были обозначены красным цветом. При этом в настоящий момент, как отметил Леонид, у каждого артиста есть собственный райдер.

«Народный или не народный - ты все равно договариваешься, какой вагон, какая машина, гостиница, еда и надо ли запускать салют в честь твоего приезда в чужой город», - заявил ведущий.

Кроме того, Ярмольник добавил, что важным для него является пример Владимира Высоцкого, не обладавшего государственными званиями при жизни.

Ранее оперный певец Сергей Москальков возмутился мнением Ярмольника об уехавших из России звездах.