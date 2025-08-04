Жасмин призналась, что была недовольна формой носа и планировала убрать горбинку

Певица Жасмин призналась, что раньше была недовольна формой носа и собиралась убрать горбинку. Артистка приняла свою особенность только с возрастом.

Она рассказала в соцсетях: «В подростковом и юношеском возрасте я, признаюсь честно, свой нос немного недолюбливала и даже не раз думала о ринопластике».

Певица размышляет: важно любить себя и принимать такими, какие мы есть. Жасмин уверена: «изюминка» отличает от других и очень идет человеку.

«С каждым годом я все больше осознавала, как же круто, когда твое лицо не такое, как у всех! Когда в нем есть изюминка, которая, может, и не вписывается в стандарты, но очень идет тебе! Осознав это, я полюбила себя и начала наслаждаться тем, что дали природа и, конечно, родители», - поделилась исполнительница.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонораре певицы. По его словам, артистка зарабатывает от 1,7-2 млн рублей за мероприятие.