Жасмин получила театральную премию за спектакль «Буратино и золотой ключик»

Заслуженная артистка России Жасмин получила награду за инклюзивный спектакль «Буратино и золотой ключик». Премия вручена в номинации «Особый театр».

Исполнительница стала одной из главных героинь национального фестиваля «Музыкальное сердце театра», который проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 24 ноября. Постановку «Буратино и золотой ключик», созданную под идейным и творческим руководством артистки, показали в Молодёжном театре на Фонтанке.

На одной сцене выступили дети и взрослые с особенностями развития, нейротипичные ребята и профессиональные артисты. До этого спектакль уже трижды был показан в Москве. Петербург стал четвёртой площадкой, где «Буратино и золотой ключик» встретился со зрителями.

«Эта премия — признание нашего общего дела, нашего стремления делать мир театра доступнее и ближе для каждого. Особые слова говорю нашим детям, чьи глаза горят талантом и вдохновением, и их родителям, чья любовь и поддержка — бесценны. Искусство способно исцелять, объединять и делать нас лучше. Я в это верю!», — сказала Жасмин.

