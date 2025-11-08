«Дрожь по телу»: недавно ставшая бабушкой Жасмин раскрыла имя внука

Недавно ставшая бабушкой певица Жасмин раскрыла имя внука. Артистка призналась, что мальчика назвали Борисом.

48-летняя звезда рассказала, что испытывает невероятную радость от нового статуса бабушки.

«Это слёзы радости, дрожь по телу. Когда берёшь вот этот маленький комочек, который так безумно вкусно пахнет», — приводит слова певицы Super.ru.

От умиления артистка решила расцеловать малыша в первый же день, но решила сдержаться в целях безопасности. Жасмин поделилась, что очень счастлива, что в их семье появился Борис Михайлович.

Но полностью статусом бабушки звезда еще не может. Артистка признается, что пока «в запаре» из-за работы, поэтому еще ничего не подарила новоиспеченным родителям. Главное, как рассказывает Жасмин, семья успела отметить рождение малыша. Помимо этого, ему сделали обрезание в соответствии с традициями.

Сын Жасмин Михаил и его супруга Ева впервые стали родителями 30 октября - о радостном событии звезда эстрады объявила прямо со сцены. Малыш появился на свет весом 3750 кг и ростом 55 см.

Ранее певица Жасмин рассказала, что невестка уезжала рожать из отделения полиции.