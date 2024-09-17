Жасмин получила еще одно почетное звание

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) получила звание народной артистки Дагестана. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов, передает пресс-служба Минтуризма республики.

«Указом главы Республики Дагестан Сергея Меликова Жасмин удостоена звания народной артистки Республики Дагестан», — сказано в сообщении.

В Минтуризма отметили, что исполнительница родом из Дербента. В городе будущая знаменитость провела детство и юность. За годы музыкальной карьеры она записала множество альбомов, выступала по всей России и за границей. Жасмин удостоена многих престижных музыкальных наград.

«Теперь в списке ее регалий это самое почетное звание», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что Жасмин также является заслуженной артисткой России.

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