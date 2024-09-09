Озвучивающая Степашку актриса Голубенцева получила звание народной артистки

Наталья Голубенцева, озвучивающая зайчонка Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!», получила звание народной артистки РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

81-летней артистке-кукловоду присвоили звание за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

1 сентября исполнилось 60 лет с появления в эфире программы «Спокойной ночи, малыши!» — первый эпизод вышел в 1964 году на второй программе Центрального телевидения СССР. Роль Степашки с 1970 года озвучивала Наталья Голубенцева. Она также управляет куклой.

У истоков программы стояли Эдуард Успенский, Александр Курляндский, Роман Сеф и другие деятели культуры.

Актриса также озвучивала Сиропчика в мультфильме «Незнайка в Солнечном городе» и Буратино в программе «Выставка Буратино».

Наталье Голубенцевой на данный момент 81 год. Более 30 лет она работает на телевидении.

Ранее Полина Гагарина получила звание народной артистки Башкортостана. Знаменитость выложила ролик, на котором ее награждает глава республики Радий Хабиров.