Жасмин отдаст Киркорову часть своих нарядов

Певица Жасмин сообщила о планах отдать часть нарядов коллеге – Филиппу Киркорову. Она призналась, что это связано с большим количеством одежды дома.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Ужас, все битком. Поэтому половину буду Филиппу Киркорову отправлять на пересидку», - произнесла певица.

Также Жасмин поделилась, как собирается провести Новый год. Выяснилось, что звезда устроит вечеринку в стиле 90-х. В ее гардеробе найдется соответствующее платье. При этом ни шоколадного, ни изумрудного цветов, в которых советуют встречать праздник, у певицы не будет.

«Потому что мы решили в этом году Новый год отпраздновать в стиле 90-х. Я не подготовилась, но у меня так много 90-х: костюмов, нарядов. Я, правда, сама певица нулевых, но из 90-х у меня тоже есть немного», - рассказала Жасмин.

Ранее она высказалась о публикации пикантных фото звезд в интернете. Певица рассказала, что не боится слива – интимных фотографий у нее нет. Супруг «видит все вживую», отметила артистка.