Жаркие объятия: Чумаков променял Ковальчук на Панайотова

Алексей Чумаков много лет женат на певице Юлии Ковальчук. Но это не мешает артисту проявлять чувства к своим коллегам. Недавно звезда принял участие в шоу «Дуэты». Его напарником стал сладкоголосый Александр Панайотов.

Знаменитости исполнили одну песню, но не видели друг друга. Они находились за зеркальной ширмой, а только в конце номера могли узнать, кто был по ту сторону. Из-за искаженных голосов участникам было сложно понять, с кем они в дуэте. Чумаков и Панайотов выбрали чувственную песню о любви на английском языке.

Зрители были в восторге от номера звезд. В конце Панайотов увидел Чумакова и был приятно удивлен. Они долго обнимались и осыпали друг друга комплиментами. Алексей опубликовал ролик с другом в соцсетях.

«Какой кайф», – написала под публикацией Юлия Ковальчук. К ней присоединились другие подписчики.