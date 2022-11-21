Жаркие объятия: Чумаков променял Ковальчук на Панайотова
Алексей Чумаков много лет женат на певице Юлии Ковальчук. Но это не мешает артисту проявлять чувства к своим коллегам. Недавно звезда принял участие в шоу «Дуэты». Его напарником стал сладкоголосый Александр Панайотов.
Знаменитости исполнили одну песню, но не видели друг друга. Они находились за зеркальной ширмой, а только в конце номера могли узнать, кто был по ту сторону. Из-за искаженных голосов участникам было сложно понять, с кем они в дуэте. Чумаков и Панайотов выбрали чувственную песню о любви на английском языке.
Зрители были в восторге от номера звезд. В конце Панайотов увидел Чумакова и был приятно удивлен. Они долго обнимались и осыпали друг друга комплиментами. Алексей опубликовал ролик с другом в соцсетях.
«Какой кайф», – написала под публикацией Юлия Ковальчук. К ней присоединились другие подписчики.
«Алексей, ваш голос узнала сразу», «Панайотов прям перенапрягся рядом с вами», «Вам срочно нужно записать дуэт», «Исполнение на высочайшем уровне», «Лучшие», – пишут в комментариях.
Многие пользователи Сети отметили, что хотели бы видеть на одной сцене самих супругов – Ковальчук и Чумакова. Но в этот раз Алексей выбрал Панайотова.
Недавно Чумаков признался, что заглядывался на других женщин. Мужчина отметил, что каждый сам устанавливает критерии измены.