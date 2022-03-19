«Изменяют все и всегда»: Алексей Чумаков рассказал, что заглядывался на других женщин

В интервью Алексей отметил, что каждый сам устанавливает критерии измены. «Измена не носит конкретно сексуальный характер, она носит понятийный характер. Ложь и предательство — вот это измена», — подчеркнул Чумаков. Музыкант уверен, что именно тотальный контроль и запреты толкают на неверность. Он искренне не понимает мужчин, которые запрещают своим избранницам наряжаться или ходить куда-то. Женщина не должна забывать о своей привлекательности для всех мужчин. Тогда в семье не будет измен, считает Чумаков. «Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине. В этот момент можно просто закапывать ее как женщину, на мой взгляд. Женщина должна возбуждать других людей», — заявил Алексей Чумаков.

Фото и видео: Global Look Press, соцсети