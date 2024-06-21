«Жанна этого не заслуживала»: Наталья Фриске высказалась о родных Анастасии Заворотнюк

Сестра певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году от агрессивной опухоли мозга – глиобластомы, высказалась о семье актрисы Анастасии Заворотнюк, жизнь которой оборвалась в этом году из-за аналогичного диагноза. Наталья Фриске призналась, что восхищается семьей звезды сериала «Моя прекрасная няня».

«Они огромные молодцы. Я восхищаюсь ими! Я восхищаюсь мужем Настеньки, я восхищаюсь дочкой. Я всеми восхищаюсь, что они ее не показали», - сказала Наталья Фриске в беседе с The Voice.

Она также отметила, что родственникам Заворотнюк удалось сохранить в тайне то, как изменила болезнь внешность звезды сериала «Моя прекрасная няня». При этом фотографии тяжелобольной Жанны утекли в Сеть еще при ее жизни.

«Жанна этого не заслуживала, но, к сожалению, как случилось, так и случилось», — отметила Наталья.

Говоря о гражданском муже певицы Дмитрии Шепелеве, Фриске подчеркнула, что устала от войны и пожелала ему всего прекрасного.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Церемония прощания со знаменитостью состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев ежедневно приходит на могилу жены с большим букетом цветов. Иногда его сопровождает пятилетняя дочь Мила.