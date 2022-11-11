Жанна Агалакова рассказала, как коротко и неприятно прошло увольнение с Первого канала

Журналистка Жанна Агалакова, ранее уволившаяся с Первого канала после 20 лет работы, рассказала, как прошло увольнение. Высшее начальство с ней не разговаривало, а положенные по Трудовому кодексу две недели ее заставили отработать.

«Я не разговаривала с Эрнстом (Константином Эрнстом, генеральным директором Первого канала – прим.)», - призналась корреспондент.

О своем увольнении она заявила непосредственному руководителю – Кириллу Клейменову, занимающему пост директора дирекции информации.

«Это был очень короткий разговор. Меня никто не удерживал, никто не уговаривал», - вспоминает Агалакова.

При этому журналистке заявили, что по закону могут «удерживать» ее две недели – сотрудница должна передать дела. 56-летняя Агалакова ждала от бывших коллег каких-либо замечаний, упреков в свой адрес, и ей обидно, что «никто ничего не сказал».

Увольнение ударило по семье уже бывшей журналистки: Агалакова и ее муж в одночасье лишились стабильного заработка. Тем не менее возвращаться в профессию она не намерена.

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