Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию

Известная актриса и основательница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова приняла решение уволиться из столичного театра «Современник», сообщают РИА Новости.

Директор театра Татьяна Баранова уточнила, что это произошло еще 23 марта. По словам Татьяны, актриса приняла это решение самостоятельно. Чулпан состояла в трупе театра с 1998 года. СМИ уже обратились к представителям народной артистки за комментариями.

Ранее стало известно, что Хаматова покинула Россию и обосновалась в Латвии вместе с детьми. Об этом актриса рассказала в интервью Екатерине Гордеевой. Там у актрисы имеется недвижимость, которую она приобрела не так давно.

Театры, в постановках которых была задействована Чулпан, отметили, что найдут ей замену и не станут менять репертуар. О том, когда артистка собирается вернуться в Россию пока неизвестно.