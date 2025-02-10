Жаловалась на боли и сухость во рту: у актрисы Марины Дюжевой диагностировали рак горла

У 69-летней актрисы Марины Дюжевой обнаружили рак горла. Болезнь была на ранней стадии, и благодаря своевременному лечению звезда «Мимино» смогла победить недуг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Дюжева обратилась к медикам полтора года назад. Она жаловалась на то, что чувствует боли в горле и сухость во рту. Актриса прошла обследование, после которого узнала, что у нее рак. Образование нашли на небной миндалине.

Медики без промедлений назначили пациентке лечение. Марина прошла несколько курсов химиотерапии, и это уничтожило все злокачественные клетки. На данный момент артистка все еще находится под присмотром врачей.

Отметим, что Марина Дюжева известна многим по проектам «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам». Кроме того, она является российским голосом Молли из фильма «Гарри Поттер».

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