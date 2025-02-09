«Всю ночь умирала»: Ксения Бородина рассказала о рецидиве болезни

Ксения Бородина рассказала о возвращении болезни, которую нужно снова побороть.

Телеведущая призналась, что у нее случился рецидив. Оказалось, несколько лет назад Ксения страдала от сильной мигрени, которая позже перестала ее беспокоить. Однако сейчас блогерша снова жалуется на сильные головные боли.

По словам Бородиной, ей сложно справиться с плохим самочувствием: даже обезболивающие таблетки не помогают.

«Вчера все пили, кроме меня, я только бокал поднимала — и все огурцом, одна я всю ночь умирала от головной боли. Говорят, сейчас магнитные бури сильные, с 8 по 12 февраля продлятся. Тяжело очень… выпила таблетку, не могу сказать что помог, просто заглушил боль, ощущение, что мозги перемешаются по всей голове. Ровно на год я избавилась от головной боли, и вот опять она вернулась. Бесит!» — поделилась телеведущая в личном блоге.

Поклонники телеведущей разделили ее проблему, подчеркнув, что тоже страдают от сильных болей в последние дни. Однако им удалось найти способы решения проблемы, к которым они отнесли курс иглоукалывания, коврик с гвоздями, нумерология и клизму.

Бородина была рада получить обратную связь: она узнала, что не одна не может справиться с данной проблемой.

«Может, так некрасиво говорить, но я рада, что не одна такая. А то как-то страшно, думаешь, что от этой боли с ума уже сходишь и ты одна во всем этом», — поделилась Бородина.

Ранее мы писали о том, что обвиненный в изменах Курбан Омаров впервые прокомментировал предстоящую свадьбу Ксении Бородиной.