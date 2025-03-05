Жалобу певца Шарлота* на приговор направили в апелляционный суд общей юрисдикции

Жалобу певца Эдуарда Шарлота* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на приговор направили в апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката музыканта Алексея Лапузина.

Артист был приговорен к 5,5 годам колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Помимо этого, певцу запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Прокуратура настаивала на более строгом наказании — 7 лет 5 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 299 тысяч рублей.

В конце января прокуратура Самарской области выступила с требованием пересмотреть приговор, считая его слишком мягким. Также апелляционную жалобу подала защита звезды. В суде пояснили, что передача дела в апелляцию потребовала времени, поскольку сторонам потребовалось приложить дополнительные документы и ходатайства.

Напомним, Шарлот* публиковал в Сети ролики, на которых он разрывал георгиевскую ленточку в форме буквы Z и топтал ее. Вдобавок музыкант в обнаженном виде исполнял пародию на мотив песни "День Победы" и прибивал к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на приговор Шарлоту*.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов