«Просто противно»: Иосиф Пригожин отреагировал на приговор Шарлоту*

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о том, что в Самаре суд приговорил певца Шарлота* (внесен в список экстремистов и террористов в России) к 5,5 годам колонии поселения по делу о реабилитации нацизма. Его слова приводит издание «Абзац».

«Нет ничего более понятного, чем наказание. Сегодняшняя вседозволенность допустила издевательство над флагом, документами. Только через страдания можно избавиться от подобных поступков. Люди перестали иметь стеснение и чувство ответственности. Это просто противно. Отребье — все, что я могу сказать про этого персонажа», — поделился медиаменеджер.

Пригожин отметил, что все подобные Шарлоту* личности должны быть наказаны. Он также предположил, что за время, проведенное в тюрьме, музыкант может стать нормальным человеком. Продюсер добавил, что благодаря своевременному наказанию певец не совершит еще больше неправильных поступков, расплата за которые могла бы оказаться серьезнее.

Ранее отец Шарлота* отреагировал на вынесенный сыну приговор.

*внесен в список экстремистов и террористов в России