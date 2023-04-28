«Жалкое зрелище»: замок Аллы Пугачевой в Грязи попал на видео

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) попал на видео. Дворец стал выглядеть сиротливым.

Свежие кадры жилища знаменитостей в деревне Грязь показал Telegram-канал Mash.

Комментаторы в Сети заявили, что замок представляет собой «довольно жалкое зрелище». Еще недавно на территории был детский смех и кипела жизнь, а сейчас никого.

На записи видно сухую траву на заборе, но ухоженные газоны за ним. Вокруг дома растет большое количество деревьев и кустарников.

Издание опровергло информацию, что замок куплен шоуменом Стасом Барецким. За последнее время с недвижимостью не совершались никакие сделки.

Документально подтверждено, что замок в Грязи принадлежит Галкину*. Помимо этого дворца, у артиста остались в России два автомобиля 2003 и 2008 годов выпуска, а также трехкомнатная квартира на окраине Москвы.