Скромная трешка на окраине Москвы и замок в Грязи: чем на сегодняшний день владеет Галкин* в России

Согласно официальным документам, юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не продавал замок в деревне Грязь. Помимо особняка, в России у него остались в собственности две машины и трехкомнатная квартира в Москве.

В бумагах говорится, что замок, состоящий из трех строений, принадлежит шоумену. Основной дом представляет собой шестиэтажный дворец. Вторая постройка – комплекс с баней и бассейном, где певица и супруга Алла Пугачева делала косметические процедуры, приглашая специалистов домой. Третий домик – помещение для охраны.

Земля под замком – также числится за Галкиным*. Доказательства приводит сайт kp.ru. Также у него нашли две машины 2003 и 2008 годов выпуска.

Вдобавок ко всему юморист сохранил право собственности на скромную квартиру у метро Новые Черемушки. Жилье досталось ему от матери. Нынешняя стоимость квартиры составляет около 45 млн рублей.

Адвокат Андрей Алешкин назвал две причины, по которым Галкин* не продаст дом в Грязи. Во-первых, вывести большие суммы за границу «крайне проблематично» из-за ограничений. Во-вторых, статус иноагента говорит о том, что с ним «никто не будет связываться».

Ранее мы уже писали, что с замком в Грязи не проводили сделок в последнее время, а информация о продаже особняка шоумену Стасу Барецкому оказалась фейком.