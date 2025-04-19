«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта, спевшего «гимн Израиля» со сцены

Яна Поплавская жестко «прошлась» по Ивану Урганту, который, по слухам, уехал из России. В своем Telegram-канале актриса резко осудила телеведущего, исполнившего со сцены на своем дне рождения «гимн Израиля».

16 апреля Иван Ургант отпраздновал 47-летие в Израиле, где также не упустил возможности поздравить с днем рождения уехавшую из России Аллу Пугачеву, спев ее хит «Миллион алых роз». Однако особое внимание публики шоумен привлек, исполнив «гимн Израиля», переделав песню Олега Газманова «Москва».

«Белый мрамор твоих синагог, / Теплый запах от свежей мацы, / Вот в ульпане закончен урок, / Ведь теперь мы — израильцы!» — спел Иван Ургант.

Многие пользователи Сети не оценили перформанс артиста, зарабатывающего за рубежом. Такую позицию разделяет и Яна Поплавская, которая заявила, что Иван Ургант «изуродовал» посвященную Москве песню и поглумился над собственной Родиной. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» дала понять, что после этого поступка не считает телеведущего патриотом России.

«Акт отчаяния Ивана Урганта. Изуродовать песню, посвященную столице России — Москве. Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище. <…> Глумление над гимном Москвы, воззвание к Ашкелону и Эйлату — это, несомненно, верх патриотизма… для истинного израильтянина. Иван — действительно большой патриот. Но другой Родины», — высказалась Яна Поплавская.

Напомним, Иван Ургант пропал с российских телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Недавно в Сети «всплыло» старое интервью шоумена, в котором он назвал условия своей эмиграции: «Нет возможности зарабатывать, <…> внутреннее ощущение, что жить больше невозможно».

Ранее сообщалось о том, что оставшийся без работы на ТВ Иван Ургант объявил о зарубежном концертном туре.